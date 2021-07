Italia all'assalto per l'ultima sfida. Tuttosport: "La consacrazione del progetto di Mancini"

Sette partite voleva giocare Roberto Mancini , sette partite si è conquistata la sua Nazionale seminando per strada avversarie e lasciando dietro di sé una scia di stupefatti consensi, scrive questa mattina Tuttosport. In pochi avrebbero scommesso sull'Italia in finale, per molti sarebbe potuta essere protagonista fino ai quarti, quando il tabellone le avrebbe messo di fronte una delle favorite, il Belgio numero uno del ranking FIFA. Un ostacolo superato in modo diverso dalle sfide ai gironi, un passaggio da "belli e brillanti" a "sporchi e cattivi". E la musica si è ripetuta anche contro la Spagna. Stasera nel tempio di Wembley l'ultima partita delle sette che il CT aveva nella sua lista. Un ultimo sforzo per portare alla consacrazione un progetto nato tre anni fa quando Mancini ha preso in mano l'Italia dalle macerie della precedente gestione, con una nazione intera frastornata dalla mancata partecipazione al Mondiale. Ora l'Italia intera è tornata nelle piazze, il tricolore ha catturato di nuovo il vento ispirato da un popolo desideroso di riaffermare il proprio orgoglio e una grande voglia di tornare a vivere e palpitare per undici ragazzi vestiti di azzurro.