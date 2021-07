Italia, dribbla la trappola Spagna. La Gazzetta dello Sport: "Maturità azzurra alla prova finale"

La Spagna potrebbe essere la trappola perfetta questa sera per gli azzurri. Lo sa benissimo Roberto Mancini che ieri in conferenza ha caricato i suoi e dichiarato che nessuna squadra è la favorita. Infatti sebbene la Roja abbia faticato contro quasi tutte le squadre affrontate, sebbene balli in difesa e sia poco cinica davanti, i numeri a fine partita parlano di una squadra che, così come l'Italia, in tutte le gare giocate ha tenuto più palla degli altri e l'ha giocata maggiormente nella metà campo avversaria. La media del possesso palla spagnola è del 77%, quella italiana del 57.4%. Sicuramente non è più la squadra con Iniesta e Xavi a fare da padroni a centrocampo e Ramos a comandare la difesa ma l'Italia, conscia del fatto che individualmente sia superiore in ogni reparto, non deve fare l'errore di sottovalutare l'avversario, può costare carissimo.