Italia extralarge. Corriere della Sera: "Mancini ha schierato 25 giocatori su 26"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina dedica uno spazio all'Italia. Gli Azzurri hanno una osa extralarge, insieme alla qualità del gioco, al centro del progetto, c'è la gestione del gruppo. Mancini sa che c'è bisogno di tutti in un momento così e con il Galles ha concesso spazio anche a Sirigu, Raspadori e Castrovilli. L'unico che per ora non ha giocato è Meret. In vista di sabato il dubbio è rappresentato dalle condizioni di Chiellini che, con ogni probabilità, rientrerà ai quarti dove la Nazionale potrebbe incrociare il Belgio e potrebbe avere bisogno della sua esperienza per fronteggiare Lukaku. Bastoni e Acerbi sono in condizione, così come Verratti e Locatelli, Spinazzola e Emerson Palmieri, Barella e Pessina, Bernardeschi e Insigne, Chiesa e Berardi... Non sarà facile fare le scelte.