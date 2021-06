Italia, facci sognare. Gazzetta dello Sport: "La nazione vuole rivivere le notti magiche"

"La nazione vuole rivivere le notti magiche" scrive Gazzetta dello Sport in vista dell'esordio dell'Italia agli Europei contro la Turchia, venerdì prossimo. E' già partito il countdown. Dopo 5 anni senza un grande torneo, l'Italia è tornata. Di solito reagisce alla grande dopo una grande botta (è accaduto dopo il '66, il 74' e l'86) ma non bisogna esagerare, non bisogna andare oltre. Gli azzurri si alleneranno a Coverciano, poi il charter domani per Termini con un Frecciarossa tutto azzurro. Allenamento all'Olimpico, notte al Parco dei Principi, rifinitura all'Acquacetosa. Poi il debutto alle 21, con maglia e completo bianco, con lo show pre-partita all'italiana, con le Frecce tricolori e Andrea Bocelli.