Italia infinita. La Stampa: "Azzurri in finale dopo 120 minuti di sofferenza"

Come 13 anni fa, ma stavolta al cielo arriva l'urlo dell'Italia. La Stampa ripercorre così la storia, riscritta ieri sera dagli Azzurri che battono 5-3 ai rigori la Spagna dopo una sofferenza incredibile. Domenica a Wembley, contro la vincente di Inghilterra-Danimarca, sarà la quarta finale europea e, con l'impresa di ieri, il percorso di espiazione dopo il fallimento mondiale è giunto al termine. Mancini e Vialli saltano sotto la curva dopo tanta strada insieme, proprio come la Nazionale, arrivata al 33esimo risultato utile consecutivo. La Spagna ha il futuro in mano, ma quanto al presente deve mettersi in coda. Locatelli e Olmo sbagliando daò dischetto, mentre Belotti, Bonucci e Bernardeschi sono infallibili. Sbaglia Morata e la firma è di Jorginho, uno per tutti, tutti per l'Italia.