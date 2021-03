Italia, scatta l'ora di Belotti. Corriere della Sera: "Il bomber da trasferta di Mancini"

Il Corriere della Sera dedica spazio all'Italia. "Scatta l'ora di Belotti. Il bomber da trasferta di Mancini" scrive il quotidiano. L'Italia ha un gioco ma non un centravanti e ora il Gallo deve rispondere a Immobile, in gol l'altra sera con l'Irlanda. A Sofia contro la Bulgaria toccherà al centravanti del Toro guidare l'attacco azzurro. Non segna da 50 giorni con il Toro ma è il bomber più prolifico dell'era Mancini con 6 gol, tutti realizzati in trasferta. E Belotti è pronto a guidare l'attacco in una Nazionale rinnovata con diversi cambi di formazione previsti: Acerbi e Spinazzola in difesa, Chiesa in attacco e Barella in mezzo al campo.