Italia-Spagna, la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Non convince il tedesco Brych"

Non è convincente, secondo la moviola de La Gazzetta dello Sport, la direzione arbitrale di Brych in Italia-Spagna. Soprattutto dal punto di vista disciplinare: al 17' manca un giallo a Busquets, autore di un fallo tattico su Barella, mentre dieci minuti più tardi è graziato Chiellini, troppo irruento su Dani Olmo al confine dell'area azzurra. Corretta la decisione di non fischiare rigore per il tocco di mano di Chiellini al 90': il braccio a terra - precisa la rosea - è in posizione assolutamente naturale.