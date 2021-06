Juve in pressing per Rovella. Il Secolo XIX: "Il Genoa per adesso frena"

Il Secolo XIX si concentra sul futuro di Rovella, che potrebbe tornare alla Juve: "Il Genoa per adesso frena". Tante trattative in ballo tra Juve e Genoa. I bianconeri vorrebbero anticipare l'arrivo a Torino di Rovella. Il giocatore è bianconero ma le parti hanno trovato l'accordo per un prestito fino al 2022. La Juve e il Genoa hanno trovato l'intesa per un trasferimento da 18 milioni più 20 potenziali di bonus (sin qui 6 quelli maturati) e in caso di addio anticipato il Grifone riceverebbe un'altra quota cospicua come 'risarcimento'. L'idea della Juve sarebbe quella di prelevare Rovella per girarlo al Sassuolo nell'affare Locatelli, mentre il Genoa spinge per la conferma del centrocampista, con l'idea di dargli più spazio nella prossima stagione. I rapporti tra i club sono ottimi. Presto parleranno di Rovella ma anche di altri elementi come Pjaca (possibile un rinnovo del prestito), Fagioli, Frabotta e Dragusin. Niente da fare invece per Luca Pellegrini.