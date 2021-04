Juve, regia all'italiana. La Gazzetta dello Sport: "Assalto a Locatelli. E Rovella si anticipa?"

È aperto il casting per il regista del futuro della Juventus. Manuel Locatelli, evidenzia oggi La Gazzetta dello Sport, è in cima alla lista dei bianconeri per qualità, età e soprattutto gusti, perché preferisce la Juve ai club esteri che si sono fatti sotto in questi mesi. Il prezzo che fa il Sassuolo del suo talento (circa quaranta milioni) può però essere limato, non dimezzato: i neroverdi potrebbero anche accettare un prestito con obbligo di riscatto, a patto che non sia sottoposto a condizioni. Niente diritto, dunque. L'altro nome per il centrocampo è quello di Rovella, già di proprietà dei bianconeri: l'accordo attuale prevede che resti a Genova fino al 2022, ma non è da escludere che la Juve chieda al Genoa chieda di anticipare il trasferimento alla prossima estate.