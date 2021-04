Juve rischiatutto. La Stampa: "Spareggio Champions col Napoli, è l'ultima chance per Pirlo"

La Stampa fa notare come, dopo aver salvato la panchina del Napoli battendo la Juventus poco più di 50 giorni fa allo stadio Maradona, Gennaro Gattuso abbia ribaltato la situazione e, stasera, possa spedire all'inferno degli allenatore uno dei suoi più cari amici. Andrea Pirlo si gioca tantissimo, forse tutto: in palio non ci sono solo decine di milioni di euro e una rivincita, ma anche il futuro. Col Napoli a parimerito, i bianconeri non possono più fallire. Sarà un rischiatutto, mentre si rincorrono le voci di un cambio in panchina e la rimpatriata a Forte dei Marmi tra Agnelli e Allegri, nel giorno in cui andava in scena il derby di Torino.