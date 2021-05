Juve, ultimo atto di una stagione terribile. Corriere di Torino: "Serve una rifondazione"

"Serve una rifondazione", scrive il Corriere di Torino sulla Juventus. In settimana il Milan ha dato la spallata definitiva alla Superlega, ieri alla Champions della Juventus, forse non definitiva ma di certo un duro colpo. A cui ha assistito da vicino anche John Elkann. All'insegna del "si salvi chi può", c'è anche la consapevolezza che il momento per una scossa in panchina sia passato. Ora mancano solo tre partite e la Juventus non è più padrona del suo destino. La dirigenza ha sempre fatto quadrato e forse per questo a rischiare ora sono tutti quanti. Alla Continassa è stata una lunga notte: il rischio di perdere la Champions è alto. Ma è tardi per cambiare, nessuno fa miracoli.