Juventus, disfatta umiliante. Tuttosport: "Pirlo non rischia, è già fuori"

Tuttosport definisce umiliante la sconfitta subita dalla Juventus contro un Milan modesto, ma più smanioso di scrivere il proprio destino invece che subirlo. Tre punti meritati dai rossoneri di fronte a una Signora che si squaglia psicofisicamente fra incomprensioni, insulti, nervosismo, rassegnazione. E che ha visto la scomparsa dei suoi campioni, Ronaldo per primo: CR7, dopo l'andata e il ritorno col Porto, è sparito per la terza volta in stagione in una partita decisiva. Si avvicina il momento dei bilanci, rischiano in molti in campo e forse in sede. In panchina no, perché Pirlo è già fuori. L'idea di rivederlo alla guida della squadra nella prossima stagione non è più concepibile.