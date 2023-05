Juventus, duello con l'Inter sul mercato. Tuttosport: "Marotta rilancia per Frattesi e Scalvini"

Oltre alle quattro sfide andate in scena in stagione tra campionato e Coppa Italia, Juventus e Inter duelleranno anche in estate per quanto riguarda due possibili affari di mercato. I giocatori contesi dai due club sono due talenti italiani, ovvero Davide Frattesi del Sassuolo e Giorgio Salvini dell'Atalanta. Come riporta Tuttosport, questi due elementi hanno tutti i parametri che caratterizzeranno i prossimi acquisti della Juventus essendo giovani, con un ingaggio non elevato e (ulteriore bonus a loro favore) italiani.

Frattesi è l'obiettivo numero uno per il centrocampo (che dovrebbe perdere Rabiot), mentre Scalvini sarebbe un ulteriore passo - dopo Bremer e Gatti - per il ringiovanimento della difesa. La concorrenza però non manca: tra le tante pretendenti figura proprio l'Inter, con l'ad Beppe Marotta che si è espresso positivamente su questi due ragazzi.