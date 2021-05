Juventus, Corriere dello Sport su Champions e futuro: "Pirlo ci crede a prescindere"

"Pirlo ci crede a prescindere". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica alla Juventus all'interno dell'edizione odierna, facendo chiaramente riferimento alla Champions League. I bianconeri non sono padroni del proprio destino, ma l'allenatore è ottimista, sia per il quarto posto che per il suo futuro: "Il club non deciderà in base a questo finale".