Juventus, in agenda 3 esami in 7 giorni per trovare nuovi gol: "Bonny-Lucca-David"

Le prossime tre partite della Juventus, in campionato contro Parma e Udinese e in Champions contro il Lille, non saranno importanti solo per capire come proseguirà la stagione dei bianconeri sia in Italia che in Europa. Si tratta infatti di tre avversari guidati in avanti da tre profili che piacciono alla dirigenza juventina per rinforzare il proprio reparto offensivo, orfano di Milik e che attualmente può contare solo su Vlahovic come riferimento centrale.

Come sottolinea Tuttosport, si comincia questa sera contro il Parma di Ange-Yoan Bonny. Il francese piace a Giuntoli per diversi motivi: ha 21 anni, ha caratteristiche interessanti perché può offrire diverse soluzioni tattiche e conosce già molto bene il calcio italiano. Allo Stadium sarà certamente un osservato speciale, così come Man e Bernabè.

Il seguente candidato da esaminare, in ordine di tempo, sarà poi Lorenzo Lucca: la sfida contro l'Udinese di sabato, alle ore 18, rappresenta un banco di prova ideale, per un ragazzo per il quale Giuntoli si è già mosso. Infine, la trasferta di Champions League in programma martedì contro il Lille. Obiettivo osservare da vicino Jonathan David, a cui le pretendenti non mancano dato che ha il contratto in scadenza nel 2025. Per gennaio non se ne parla: il giocatore non ha il passaporto comunitario e la Juventus ha esaurito gli slot a disposizione per gli extracomunitari. Soluzione valida per l'estate.