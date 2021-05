Juventus, la rivoluzione corre. La Stampa: "Arrivabene nuovo a.d. bianconero"

vedi letture

Un altro tassello in casa Juventus sta andando al suo posto con la nomina di un nuovo amministratore delegato. Come scrive La Stampa, Maurizio Arrivabene - ex team principal della Ferrare e attuale consigliere d'amministrazione bianconero - è a un passo dall'incarico. Questa è la settimana giusta per chiudere un cerchio. Sarà l'uomo che dovrà tenere sotto controllo i conti e supervisionare la delicata macchina di un club come la Juventus.