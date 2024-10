Juventus, Motta ritrova Koopmeiners con un corpetto in carbonio ad hoc

Può sorridere Thiago Motta, che per la gara contro il Parma ritrova Teun Koopmeiners. L'olandese è fuori da tre settimane per una frattura lievemente scomposta della seconda costola rimediata contro il Lipsia. Molto probabilmente, scrive l'edizione odierna de La Stampa, partirà dalla panchina per entrare a gara in corso, aiutato da un corpetto in fibra di carbonio che attutirà i colpi e che lo scorso anno era già stato utilizzato per Locatelli.

Una bellissima notizia per la Juventus, scrive il quotidiano, che recupera un giocatore che nonostante non abbia ancora inciso dal punto di vista realizzativo, è già centrale nel gioco di Thiago Motta. Non è un caso, secondo La Stampa, che la Juventus ha iniziato ad accusare i primi problemi proprio dall'infortunio di Koopmeiners, con la vittoria striminzita contro una Lazio in 10, la sconfitta contro lo Stoccarda e il pareggio per 4-4 con l'Inter.