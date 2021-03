Juventus, piano rimonta. La Stampa: "Crederci è l'unica cosa che conta"

vedi letture

Crederci è l'unica cosa che conta, scrive La Stampa sulla rimonta che dovrebbe fare la Juventus per vincere lo scudetto. E' cambiato il motto in casa Juve, che è chiamata all'impresa. I bianconeri non vogliono abdicare dopo aver vinto nove scudetti di fila. Lo chiede Pirlo e lo vogliono i giocatori, con un patto nello spogliatoio per alimentare la rimonta dei record. La Juve insegue l'ottava vittoria casalinga consecutiva con l'obiettivo di riaprire i giochi prima della sesta. In questo sue ultimi percorso dovrà essere perfetta, anche se non è padrona del proprio destino considerando che deve sperare nei passi falsi dell'Inter.