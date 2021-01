Juventus, tre punti d'oro. Corriere di Torino: "Ma è allarme McKennie e Dybala"

Tre punti importantissimi per la Juventus ottenuti contro il Sassuolo, ma il Corriere di Torino sottolinea come sia "Allarme McKennie-Dybala". La Juventus ha battuto il Sassuolo, in un modo o in un altro, soffrendo parecchio, ma alla fine ciò che conta sono i tre punti in classifica. A preoccupare però sono i cambi forzati a cui è stato chiamato Pirlo, con McKennie e Dybala fermati da problemi fisici. L'attenzione è tutta alla sfida di domenica prossima con l'Inter, sfida alla quale la Juventus potrebbe presentarsi con un gruppo ridotto all'osso.