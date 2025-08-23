Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il nuovo centrocampo dell'Inter con Sucic e Diouf: una bocciatura per Asllani

Il nuovo centrocampo dell'Inter con Sucic e Diouf: una bocciatura per AsllaniTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:45Serie A
di Andrea Losapio

L'Inter ha speso circa 40 milioni per il suo nuovo centrocampo. Tra Petar Sucic e Andy Diouf, con il croato arrivato per il Mondiale per Club e il francese che è stato acquistato vista l'impossibilità di arrivare a Manu Koné, i nerazzurri ripartono da due talenti che in Italia non abbiamo ancora visto. Difficile capire a priori se saranno due top oppure due flop, certo è che Marotta aveva spiegato di volere iniziare un rinnovamento. Del resto gli stipendi sono ampiamente alla portata rispetto a chi c'è già e chi potrebbe andarsene fra un anno (come Calhanoglu o Zielinski).

È stato bocciato Kristjan Asllani, preso due stagioni fa per essere il vice Calhanoglu e che ora andrà al Torino per 1,5 milioni di euro più il diritto di riscatto fissato a 12. Storicamente i granata, nell'era Cairo, difficilmente riscattano un giocatore (come visto con Elmas in questa stagione) quindi non è detto che fra un anno non possa tornare. Sarà importante però vederlo per una stagione in un contesto diverso dove poter giocare molto di più rispetto alle ultime annate.

Come impatterà nelle scelte Diouf ancora non è dato sapere. Perché davanti ci sono cinque attaccanti - Thuram, Taremi, Lautaro, Bonny, Esposito - e dietro sei centrocampisti. Quindi non è detto che oramai la scelta non sia definitivamente il 3-5-2 alla Inzaghi, senza Lookman. Anche se un tesoretto per il nigeriano ci sarebbe.

Tutta la Serie A e la Serie B in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva l’Offerta TIMVISION con DAZN!
Articoli correlati
Sabato: “Inter-Torino è un punto interrogativo, ci sono tante incognite da entrambe... Sabato: “Inter-Torino è un punto interrogativo, ci sono tante incognite da entrambe le parti”
Gli ultimi ritocchi che mancano al Torino dopo il colpo Asllani Gli ultimi ritocchi che mancano al Torino dopo il colpo Asllani
La prima pagina de La Stampa: "La Juve veste Armani. Colpo Toro, arriva Asllani" La prima pagina de La Stampa: "La Juve veste Armani. Colpo Toro, arriva Asllani"
Altre notizie Serie A
Napoli, Hojlund 'rimedio' all'infortunio di Lukaku: parti al lavoro, Dovbyk alla... Napoli, Hojlund 'rimedio' all'infortunio di Lukaku: parti al lavoro, Dovbyk alla finestra
Evani: "Juve in crescita. Donnarumma? Sempre forte, forse il migliore al mondo" Esclusiva TMWEvani: "Juve in crescita. Donnarumma? Sempre forte, forse il migliore al mondo"
Torino, abbondanza a centrocampo: su Ilic c'è il West Ham, anche Tameze può partire... Torino, abbondanza a centrocampo: su Ilic c'è il West Ham, anche Tameze può partire
Zazzaroni fa le carte al mercato estivo di Serie A: "Lunedì 1 settembre ore 20 e... Zazzaroni fa le carte al mercato estivo di Serie A: "Lunedì 1 settembre ore 20 e 01"
Lutto nel mondo del calcio: scomparso all'età di 80 anni l'ex Genoa Sidio Corradi... Lutto nel mondo del calcio: scomparso all'età di 80 anni l'ex Genoa Sidio Corradi
Malesani confessa: "Ammiro il modo di fare calcio di Italiano, Baroni e Fabregas"... Malesani confessa: "Ammiro il modo di fare calcio di Italiano, Baroni e Fabregas"
Juventus, il PSG gioca al rialzo per Kolo Muani: Comolli tratta ma studia anche un'alternativa... Juventus, il PSG gioca al rialzo per Kolo Muani: Comolli tratta ma studia anche un'alternativa
Il Bologna riparte dall'Olimpico, Freuler: "Entrando in campo verranno un po' di... Il Bologna riparte dall'Olimpico, Freuler: "Entrando in campo verranno un po' di brividi"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli parte in pole, poi l'Inter e il Milan. Juventus e Roma in terza fila, ma attenzione a Bologna, Atalanta e FIorentina, con la Lazio outsider. Bentornata Serie A: la griglia di partenza è servita. E il mercato può ancora fare la differenza
Le più lette
1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 agosto
2 Il nuovo centrocampo dell'Inter con Sucic e Diouf: una bocciatura per Asllani
3 L'arrivo di Boniface incarta la Juventus per Vlahovic. Che ora rischia di rimanere
4 Peruzzi: "Non mi pento di aver lasciato il mondo del calcio. Sto bene così come sto"
5 Milan, attesa per la firma di Boniface: e per l'alternativa adesso servirebbe un blitz
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 L'agente di Lucumí: "Il Bologna ci ha sempre detto che con l'offerta giusta sarebbe partito"
Immagine top news n.1 Inter, ecco il rinforzo a centrocampo: Diouf è un nuovo giocatore nerazzurro
Immagine top news n.2 Milan, continua l'iter di visite per Boniface: ora l'idoneità sportiva. La firma domattina
Immagine top news n.3 L'infortunio di Lukaku? Conte: "Non sia un alibi. Troveremo una soluzione senza piangerci addosso"
Immagine top news n.4 Roma, Gasperini mette sul mercato Pellegrini: "Il club non vuole rinnovare, situazione chiara"
Immagine top news n.5 Atalanta, striscione per Lookman a Zingonia: "Un’altra cazzata non verrà giustificata"
Immagine top news n.6 Inter, ecco Andy Diouf: il francese è atterrato a Milano, ora visite e firma
Immagine top news n.7 De Laurentiis: "Volevo Conte già dopo Garcia. Nessuna frizione per l'addio di Kvara"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Finalmente si parte: otto volti nuovi da seguire nelle quattro gare di oggi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Gli ultimi ritocchi che mancano al Torino dopo il colpo Asllani
Immagine news podcast n.2 Le assurde regole che ci impediscono di scovare Boniface in Nigeria
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta insegna ancora una volta a tutti come fare mercato
Immagine news podcast n.4 Cambia tutto al Liverpool: il nuovo acquisto in attacco è... Federico Chiesa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Massimo Bonanni: ”Pellegrini deve lasciare la Roma, ma è prigioniero del suo ingaggio”
Immagine news Serie A n.2 Paolo De Paola: ”Napoli avanti con distacco sulle altre. Roma? Gasp-Ranieri in bilico”
Immagine news Serie A n.3 Chi rischia di più tra Roma e Lazio alla prima giornata? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Oggi parte la Serie A, Vaciago: "Lo critichiamo ma bentornato campionato, amore mio"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Hojlund 'rimedio' all'infortunio di Lukaku: parti al lavoro, Dovbyk alla finestra
Immagine news Serie A n.3 Evani: "Juve in crescita. Donnarumma? Sempre forte, forse il migliore al mondo"
Immagine news Serie A n.4 Torino, abbondanza a centrocampo: su Ilic c'è il West Ham, anche Tameze può partire
Immagine news Serie A n.5 Zazzaroni fa le carte al mercato estivo di Serie A: "Lunedì 1 settembre ore 20 e 01"
Immagine news Serie A n.6 Lutto nel mondo del calcio: scomparso all'età di 80 anni l'ex Genoa Sidio Corradi
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, per il reparto offensivo spunta l’idea Mattia Aramu
Immagine news Serie B n.2 Serie B, si entra nel vivo della 1ª giornata: oggi chiusura con Monza-Mantova. Il programma
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Monza-Mantova: subito un test importante per Bianco. Possanzini punta su Mancuso
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Virtus Entella-Juve Stabia: Abate e Chiappella pronti all'esordio
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Empoli-Padova: gli azzurri puntano in alto, i biancoscudati provano il blitz
Immagine news Serie B n.6 Pescara ko col Cesena. Olzer: "Ci sono amarezza è incazzatura, ma è solo la prima di 38 gare"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 AlbinoLeffe, Lopez: "Non siamo ancora al top, ma sono fiducioso che si possa fare bene"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, prosegue la 1ª giornata: oggi si parte con Torres-Pontedera. Il programma completo
Immagine news Serie C n.3 Casarano, colpo di esperienza in difesa. Accordo con l'ex Benevento e Cosenza Gyamfi
Immagine news Serie C n.4 Ginestra batte Liverani: il mister del Guidonia è il primo a richiedere l'uso del FVS
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 1ª giornata - L'Arezzo cala subito il colpo, scivola la Ternana in quel di Livorno
Immagine news Serie C n.6 'Igor, questa sarà sempre casa tua': il Livorno omaggia Protti, presente stasera al 'Picchi'
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women's Cup, oggi altre due gare in programma: la 1ª giornata si chiude domani
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women's Cup, 1ª giornata - L'Inter non decolla, ma la Juve fa subito la voce grossa
Immagine news Calcio femminile n.3 Al debutto la Serie A Women’s Cup. Cappelletti e Soncin in coro: "C'è voglia di crescere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, la coreana Shinji Kim passa in prestito ai Glasgow Rangers
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, Rosucci: "La fascia è qualcosa di indescrvibile, voglio vincere tutto"
Immagine news Calcio femminile n.6 Appuntamento con la storia: la prima del Genoa Women, stasera alla "Sciorba" c'è l'Inter
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Torna la Serie A. Siamo ancora un campionato interessante?