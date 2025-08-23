Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazio, patto fra Sarri e la squadra: "Sfruttiamo la difficoltà creando un gruppo"

Oggi alle 12:23
di Andrea Piras

La Lazio è pronta a ripartire. Domani sera la squadra di Maurizio Sarri affronterà il Como di Fabregas al "Sinigaglia". Un match difficile contro un avversario che si è mosso molto sul mercato e si è rinforzato. L'imperativo è uno solo: cercare di cancellare la passata stagione partita sotto i migliori auspici, e per due terzi andata molto bene, ma culminata con la mancata qualificazione alle coppe europee. La società ha deciso di dare una sterzata richiamando per quest'anno il tecnico toscano che va a rimpiazzare Marco Baroni, a sua volta passato al Torino.

Mercato bloccato
A complicare però i piani del mister un mercato bloccato con la società che non ha potuto operare in entrata per rinforzare l'organico. Gruppo che però è apparso molto compatto oltre ad essere qualitativamente valido come visto la passata stagione a più riprese. L'impossibilità ad acquistare però può anche rappresentare un problema anche se, dall'altra parte, Sarri ha potuto contare su uno spogliatoio rodato.

Patto nello spogliatoio
E per far fronte a queste difficoltà, Sarri e la squadra avrebbero stretto un patto in questo pre-campionato. Un concetto ribadito sia al gruppo che ad ogni giocatore nel corso degli incontri individuali, riporta l'edizione romana del Corriere della Sera: "Stiamo vivendo una difficoltà, possiamo sfruttarla in modo negativo costruendo alibi, oppure in modo positivo creando un gruppo".

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli parte in pole, poi l'Inter e il Milan. Juventus e Roma in terza fila, ma attenzione a Bologna, Atalanta e FIorentina, con la Lazio outsider. Bentornata Serie A: la griglia di partenza è servita. E il mercato può ancora fare la differenza
