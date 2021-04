Juventus, tutti all'attacco. Tuttosport: "Pirlo studia una squadra con 4 punte"

"Pirlo studia una squadra con 4 punte". Questo il titolo che Tuttosport dedica alla Juventus nell'edizione odierna con un'ipotesi per questo finale di stagione. L'idea è quella di proporre Morata, Ronaldo, Dybala e Chiesa nello stesso momento con l'ex Atletico Madrid e l'ex Fiorentina sulle ali e gli altri due davanti per un fronte offensivo micidiale. Per reggerlo ci vorrebbe però la disponibilità di tutti per recuperare palloni. Pirlo ci sta pensando, potrebbe essere sicuramente un'opzione a gara in corso.