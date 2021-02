Ko in Champions. Il QS: "La Juventus è come una formula irrisolvibile per Pirlo"

"La Juventus è come una formula irrisolvibile per Pirlo". Questo il titolo che il QS nell'edizione odierna dedica ai bianconeri. L'immagine dei capelli del tecnico sono la sintesi perfetta di quanto sia stata nera la notte del Do Dragao perché blackout come quelli avvenuti ieri non avvengono praticamente mai per chi ha ambizione di sollevare il trofeo. CR7 era incredulo nell'assistere al raddoppio del Porto, non si capacitava come fosse possibile che nella serata a casa sua i piani rischiassero di saltare definitivamente. Pirlo dovrà capire prima ancora che spiegare le assenze dei suoi nei momenti clou, ma il tempo che rimane a Ronaldo per aggiornare la Storia, a 36 anni, è lievitato un po' grazie al gol di Chiesa che tiene accesa la speranza quarti.