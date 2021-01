L'analisi del QS: "Inter, partita perfetta e vittoria di testa. Juventus, è quasi una resa"

Il QS nella sua edizione odierna dedica ampio spazio alla debacle della Juventus a Milano contro l'Inter, che aggancia per una notte il Milan in testa a quota 40. Deludenti invece i bianconeri che si fermano sul più bello dopo quattro vittorie di fila: a -7 dalla vetta (ma con una gara da recuperare) la strada per il decimo titolo di fila è in salita. Una sfida sentita da Antonio Conte che ha ritrovato il suo passato impossibile da cancellare ma pure battere, visto che da quando allena non aveva mai sconfitto la Juve da avversario (sempre k.o.). Ronaldo che guarda sconsolato gli avversari è l'immagine della resa. Il sogno dell'Inter invece può continuare.