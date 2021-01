L'analisi di Tuttosport: "Gioco e punti, la Juve può credere allo Scudetto"

vedi letture

Tuttosport sottolinea come in una settimana la Juventus abbia incassato la sconfitta contro l'Inter, vinto il primo trofeo della stagione contro il Napoli e battuto il Bologna tornando a recuperare due punti ai nerazzurri e tre al Milan. I numeri sono la prima ragione per la quale i bianconeri possono credere al titolo: gli esperti hanno fissato la quota Scudetto a 84 punti, dunque la Signora dovrà conquistarne 45 nel girone di ritorno e cioè solo 6 in più rispetto a un girone d'andata pieno di inciampi. La squadra non ha ancora la difesa alta disegnata da Pirlo ma gioca un calcio più verticale, propositivo e la presenza di Arthur a centrocampo ha aumentato il tasso di logicità nella manovra.