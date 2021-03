L'apertura de Il Romanista: "La Roma non si Lega"

"La Roma non si Lega". Questo il titolo di apertura in prima pagina de Il Romanista nell'edizione odierna. Il Coni ha respinto il ricorso: resta il 3-0 al Verona per un errore nella compilazione della lista che non ha portato alcun vantaggio ai giallorossi. Vediamo cosa si deciderà per questioni molto più serie e gravi che riguardano il nostro calcio. Intanto la Lega ha risposto alla richiesta di posticipare Roma-Napoli dopo lo spostamento 'a piacere' della gara fra la squadra di Gattuso e la Juventus. L'ad Fienga: "La risposta che ci hanno dato è più ridicola della decisione presa. Cerchiamo solo di fare il nostro e spingere perché non ci siano più comportamenti così parziali e soggettivi in una Lega con enormi lacune nella governance e nella gestione".