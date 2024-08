L'apertura de Il Mattino: "Napoli, la spinta dei 50 mila: Conte esordisce in Coppa Italia"

Oggi alle 21:15 il Maradona diventerà palcoscenico dell'esordio del Napoli di Conte in occasione del primo match di Coppa Italia che gli azzurri disputeranno contro il Modena. Oltre 50 mila i tifosi presenti a supporto della squadra di casa, come riporta il taglio alto della prima pagina firmata Il Mattino: "Napoli, la spinta dei 50 mila: Conte esordisce in Coppa Italia".