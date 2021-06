L'apertura de Il Romanista su Granit Xhaka: "Alta priorità"

"Alta priorità". Questo il titolo di apertura in prima pagina de Il Romanista su Granit Xhaka nell'edizione odierna. L'accordo con lo svizzero è chiuso, non quello con l'Arsenal che continua a chiedere 20 milioni. La Roma è ferma a 15 e conta sulla volontà del centrocampista. L'alternativa è Douglas Luiz, nazionale brasiliano dell'Aston Villa. In porta arriverà un portiere formato, non un prospetto: Rui Patricio resta in pole, ma non è l'unico nome (c'è anche Livakovic in corsa). Confermato l'arrivo di un difensore centrale mancino, mentre il PSG sta per decidere su Florenzi. Davanti è Daka l'anti-Belotti: per l'azzurro Cairo continua a chiedere troppo.