L'apertura de Il Romanista verso l'Udinese: "All you need is gol"

Oggi alle 07:33

Lunch match all'Olimpico, la Roma attende l'Udinese alle 12:30 in una partita fondamentale per le ambizioni Champions giallorosse, a maggior ragione dopo la sconfitta della Juventus contro il Napoli. "All you need is gol", titola il Romanista che ricorda come vincere vorrebbe dire salire al terzo posto.