L'apertura de L'Equipe dopo il gol di Mendy all'Atalanta: "Big Ferland"

"Big Ferland". Questo il titolo di apertura in prima pagina usato quest'oggi da L'Equipe su Mendy dopo il gol che ha deciso la sfida tra Atalanta e Real Madrid. Segnando una splendida prima rete in Champions League, il difensore della nazionale francese regala una vittoria ai Blancos in una serata in cui fanno le fusa.