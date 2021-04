L'apertura de L'Equipe prima di Bayern-PSG su Mbappé e Neymar: "Sta a loro cambiare tutto"

"Sta a loro cambiare tutto". Questo il titolo di apertura in prima pagina usato quest'oggi da L'Equipe alla vigilia di Bayern Monaco-PSG. Scossi in Ligue 1, i francesi contano su Kylian Mbappé e Neymar per destabilizzare il Bayern, campione europeo in carica, domani sera. Le due star dovranno trovare il loro miglior livello.