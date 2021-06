L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Bell'Italia"

vedi letture

"Bell'Italia" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in riferimento all' amichevole di ieri sera degli azzurri. Travolta la Repubblica Ceca nel test finale prima dell'Europeo. Apre Immobile e chiude Berardi. In mezzo i gol di Barella e Inisgne. Mancini: "Pronti per la Turchia".

Mercato Milan - Spazio in taglio basso al mercato rossonero sia in entrata che in uscita. Sarà sconto o scontro col Chelsea? L'asse Londra-Milano continua ad essere molto caldo, ma di recente i blues hanno rinnovato il contratto a Giroud, corteggiato proprio dai rossoneri. Adesso ci sono nervi tesi anche per il riscatto di Tomori.