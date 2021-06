L'apertura de La Gazzetta dello Sport dopo l'1-0 del Belgio al Portogallo: "Lukaku, a noi due"

"Lukaku, a noi due". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. L'Italia sfida il Belgio ai quarti di finale. L'interista elimina Ronaldo, ma Hazard e De Bruyne finisco ko e sono a rischio con per la gara con gli azzurri. Mancini pensa a cambiare: Chiesa il nostro uomo in più, pronti Locatelli e Pessina.

Europei - Nel taglio alto della prima pagina c'è spazio per la gara delle 18.00 di ieri con questo titolo: "Addio all'Olanda. Sorpresa ceca e molto Schick". Il bomber ex Roma ancora a segno nel 2-0 della sua Nazionale ai danni degli Oranje penalizzati dall'espulsione di De Ligt che ha lasciato la sua squadra in 10 uomini in avvio di ripresa.

Italia - C'è spazio per la Nazionale nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "Mancio, Vialli e l'abbraccio di un Paese". La squadra azzurra avanza nel segno dell'amicizia e i due ex compagni la incarnano alla perfezione. Il ct può contare su un super Spinazzola che viaggia a 33,8 km orari. Intanto supplementari da record: share del 70% in tv.

Inter - Spazio anche per i nerazzurri nel taglio basso della prima pagina quest'oggi con il titolo seguente: "Bellerin per il dopo Hakimi". Lo spagnolo è il preferito a destra ed il club è già al lavoro con l'Arsenal per intavolare una trattativa sulla base di un prestito. Il Milan invece cerca rinforzi Real: Diaz, Jovic, Ceballos e Odriozola.

Fiorentina - Il quotidiano dedica uno spazio anche ai viola nel taglio basso della prima pagina di questa mattina con il titolo seguente: "Commisso paga, Italiano firma". Finalmente arriva l'allenatore con i liguri che hanno opposto resistenza, ma sono stati costretti ad arrendersi dopo che anche la clausola rescissoria era stata saldata.