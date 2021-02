L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Inter missioni rinnovi: il futuro in casa"

"Inter missioni rinnovi: il futuro in casa". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. La società nerazzurra è già al lavoro per adeguare e prolungare i contratti dei tre giovani che sono centrali nei progetti nerazzurri (Bastoni, Barella, Lautaro). Per quanto riguarda i primi due, entrambi sono ancora da blindare. Mentre l'attaccante argentino è già stato blindato. E Conte prepara il duello con la Lazio: Handanovic fa 500 in A.

Pioli, esame di Italiano - Spazio in taglio laterale per la prossima sfida che vede di fronte Spezia e Milan. Il quotidiano gioca con il cognome dell'allenatore dello Spezia, che si vedrà di fronte Stefano Pioli. Il tecnico rossonero ritrova Bennacer e Calhanoglu.

Pirlo esame di Ringhio - Spazio in taglio laterale al big match di questo turno di Serie A tra Napoli e Juventus. Gattuso si gioca il posto. Andrea Pirlo la scia-scudetto: "Il mestiere è canaglia".