L'apertura de La Gazzetta dello Sport sull'Italia: "Fiesta!"

"Fiesta!". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport sull'Italia. Azzurri eroici a Wembley: è finale. Che sofferenza, Spagna piegata ai rigori. Partita difficile: Chiesa ci porta avanti, pari di Morata. Dal dischetto decisivi super Gigio sullo juventino e Jorginho. Oggi Inghilterra-Danimarca: chi vince ci sfida domenica. E Mancini gioisce: "Durissima. Ora ne manca solo una".

Mercato - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina per i trasferimenti dei calciatori con il titolo seguente: "Inter, Hakimi saluta. Milan, per Kessie c'è un maxi rilancio". Il marocchino si accasa ufficialmente al PSG con i nerazzurri che incassano 60 milioni di euro. I rossoneri invece non vogliono ritrovarsi in spiacevoli situazioni e trattano con il centrocampista il rinnovo del contratto.