L'apertura del Corriere dello Sport: "Allegri-Inzaghi, è derby d'Italia"

"Allegri-Inzaghi, è derby d'Italia". Questo il titolo d'apertura scelto oggi dal Corriere dello Sport, che dedica ampio spazio alla rivoluzione sulle panchine delle big di Serie A. Max torna alla Juve, Simone trova l'accordo con l'Inter: si giocheranno lo Scudetto. Intesa Spalletti-Napoli, la Lazio intanto contatta Sinisa Mihajlovic.

Milan - "Maignan è l'anti-Donnarumma: 'Il Milan è in cima al mondo'", si legge in taglio centrale. Prime parole da rossonero per Mike Maignan, il portiere prelevato dal Lille che prenderà il posto di Gigio tra i pali rossoneri.

Roma - Di spalla c'è spazio anche per il mercato dei giallorossi: "Mou vuole Xhaka, Pinto tratta con l'Arsenal", titola il quotidiano. Nuovo obiettivo per il centrocampo: lo svizzero è un profilo gradito allo Special One.

Nazionale - "Mancini decide i tagli", si legge invece in taglio basso. A Cagliari il primo test azzurro prima dell'Europeo: la partita con il San Marino servirà per scegliere chi resterà a casa. Raspadori, intanto, si aggrega all'Under 21.