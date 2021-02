L'apertura del Corriere dello Sport: "Blackout Lazio". Biancocelesti travolti dal Bayern

"Blackout Lazio", si legge questa mattina in prima pagina sul Corriere dello Sport, che dedica l'apertura alla pesante sconfitta in Champions League dei biancocelesti contro il Bayern. Errori e paura: i bavaresi dilagano, vincono quattro a uno e ipotecano la qualificazione. La reazione soltanto nella ripresa, dopo un primo tempo da dimenticare, ma il gol di Correa non basta. E in taglio centrale il quotidiano riprende le dichiarazioni nel dopo gara di Pepe Reina: "Ci servirà per crescere", ha assicurato il portiere spagnolo.

Jiangsu - Spazio di spalla alle vicende societarie del club cinese: "Il Jiangsu come l'Inter: è in vendita", si legge. La decisione di smettere attività "non rilevanti" annunciata venerdì dal patron di Suning - spiega il quotidiano - non riguarderebbe solo l'Inter, ma anche il Jiangsu.

Stankovic - Poco più in basso il quotidiano introduce l'intervista esclusiva realizzata al tecnico della Stella Rossa: "Ibra non deve smettere", ha detto l'ex nerazzurro. Che poi ha aggiunto: "Conte ha fatto un gran lavoro. Il Milan? Spero di batterlo".

Atalanta - Stasera il grande appuntamento per la Dea: "Real a pezzi, la grande occasione di Gasp", titola il quotidiano. L'Atalanta per la storia contro le Merengues: "Saremo ambiziosi", la promessa dell'allenatore nerazzurro.

Torino - "Il Torino si ferma per Covid", si legge invece in taglio basso. Sei positivi tra i calciatori, contagi anche nello staff: interviene l'ASL. Isolati i positivi, resto del gruppo in quarantena. Non si disputerà il match con il Sassuolo, ed è a forte rischio anche la gara con la Lazio.