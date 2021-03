L'apertura del Corriere dello Sport con Chiesa e Insigne: "Fede e Lorenzo, quasi amici"

vedi letture

Stasera l'Italia scenderà in campo in Bulgaria per le qualificazioni ai Mondiali e come uomini-copertina il Corriere dello Sport oggi in edicola sceglie Lorenzo Insigne e Federico Chiesa, "i fratelli d'Italia che il campionato divide". Il quotidiano sottolinea come Roberto Mancini voglia puntare sui gioielli di Napoli e Juventus e titola così: "Fede e Lorenzo, quasi amici".

Le altre nazionali. Il sabato calcistico in questa pausa per le nazionali è stato tutto incentrato sulle qualificazioni ai Mondiali 2022. In campo anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo contro la Serbia di Zlatan Ibrahimovic. Ma anche il Belgio in Repubblica Ceca, con la rete di Romelu Lukaku. "Furia Ronaldo, sentenza Lukaku", titola il Corriere dello Sport ricordando il gol del bomber dell'Inter e quello fantasma annullato ai lusitani, con tutta la rabbia di CR7 che esce e butta la fascia.