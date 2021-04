L'apertura del Corriere dello Sport: "Cuore e Dzeko, la Roma sogna"

"Cuore e Dzeko, la Roma sogna" scrive in apertura il Corriere dello Sport parlando della qualificazione alle semifinali di Europa League da parte della Roma. Pareggio per 1-1 tra i giallorossi e l'Ajax: Brobbey fa tremare la Roma, poi il gol del bosniaco (all'andata vittoria della Roma per 2-1). Ora il Manchester United: a Old Trafford, il 29 aprile, l'andata. Una settimana dopo all'Olimpico il ritorno.

Caos Lega - "Sette club vogliono cacciare Dal Pino": è caos in Lega. "Ci ha danneggiati, ora deve lasciare" dicono i 7 club. Ma il presidente è pronto a dare battaglia.

Big match - "Ecco il nuovo Gattuso per battere Conte". Domenica c'è Napoli-Inter, in palio un posto Champions e lo Scudetto. Rino ha cambiato il suo modo di giocare e punta molto sul possesso palla: proprio così proverà a sorprendere il rivale. Antonio avanti come sempre in contropiede.

Serie B - C'è spazio anche per la B e per la vicenda Pescara: "Stop al Pescara, la B nella bufera". L'Asl blocca gli abruzzesi per 14 giorni e per 3 partite. Il Giudice: Empoli-Chievo si gioca. Ira Reggiana.