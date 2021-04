L'apertura del Corriere dello Sport: "Inter, è già festa"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola in prima pagina: "Inter, è già festa". E' di nuovo Matteo Darmian l'uomo decisivo che porta i tre punti ai nerazzurri, come contro il Cagliari basta una sua rete nel finale per fare esplodere la gioia interista. "Vale il 95% dello scudetto", dichiara Conte. E l'Atalanta, che batte 5 a 0 il Bologna, resta a undici punti di distacco in seconda posizione, in attesa del Milan questa sera.

Roma-Sarri, ecco l'intesa - La scelta di Friedkin per la panchina giallorossa è stata fatta: sarà Maurizio Sarri a guidare i giallorossi nella prossima stagione. Nelle prossime ore l'incontro con l'agente del tecnico per definire gli ultimi dettagli. Giallorossi ko a Cagliari, in attesa dello United giovedì.

Juve fermata dalla Fiorentina, si complica la corsa Champions - Arriva un'altra battuta d'arresto per i bianconeri di mister Pirlo, fermati sul pari dalla Fiorentina: al rigore di Vlahovic risponde Morata. Ma ora per i bianconeri la corsa Champions diventa complicata, con il Napoli che potrebbe agganciare la Juventus in classifica già questa sera.