L'apertura del Corriere dello Sport: "Inter-Juve, pronti via"

"Inter-Juve, pronti via", si legge questa mattina in apertura sul Corriere dello Sport. Oggi le prove generali in Coppa Italia per le due big del nostro campionato, pronte a sfidarsi al Meazza domenica sera. Conte a Firenze lancia Eriksen, Pirlo con il Genoa ritrova Chiellini e lascia a riposo Ronaldo. Il danese sarà regista contro la Viola ("aspetto risposte", ha dichiarato il suo tecnico). Intanto domani è in programma un CdA straordinario, con Zhang collegato dalla Cina.

Milan - "Ibra è tornato, Milan di rigore", titola in taglio centrale il quotidiano a proposito della qualificazione agli ottavi dei rossoneri. La squadra di Pioli vince ai rigori contro il Torino dopo lo zero a zero dei supplementari: si rivede titolare Zlatan Ibrahimovic, tornato a disposizione dopo un'assenza prolungata per infortunio.

Derby - Di spalla c'è spazio anche per l'imminente derby della capitale: "Lotito-Friedkin, il super derby dei presidenti", si legge. Il patron biancoceleste è un veterano: all'attivo, di stracittadine, ne ha già trentasei. Sono invece all'esordio gli americani, sempre più coinvolti in tribuna.

Sibilia - "Presidenza FIGC, Sibilia si candida", titola invece in taglio basso il quotidiano. Il leader del calcio dilettantistico - si apprende - ha rotto gli indugi: correrà per la presidenza della Federazione contro Gravina, che insegue il secondo mandato.