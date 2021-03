L'apertura del Corriere dello Sport: "La Roma, Italia"

"La Roma, Italia" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Apertura dedicata alle due italiane impegnate ieri in Europa League: Milan eliminato a testa alta dal Manchester United, in Europa resta solo la Roma, vittoriosa contro lo Shakhtar nel doppio confronto. Pogba entra nella ripresa e spegne i sogni rossoneri: non basta Ibra. Fonseca ai quarti: oggi i sorteggi.

Il caso - "Altri positivi, la Asl ferma l'Inter": anche De Vrij e Vecino con il Covid, rinviata la partita tra Inter e Sassuolo prevista per domani. Al momento sono 4 i giocatori positivi in casa nerazzurra.

Il ritorno - "De Rossi con Mancini, gli Europei nel mirino": in attesa dei convocati, la FIGC annuncia l'ingresso dell'ex romanista nello staff del c.t. Mancini. Avrà un contratto fino al termine degli Europei.