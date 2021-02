L'apertura del Corriere dello Sport: "Napoli, è una resa". Azzurri fuori dalla Coppa Italia

vedi letture

"Napoli, è una resa": apre con questo titolo l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Azzurri k.o. contro l'Atalanta nella semifinale di ritorno: pesa il primo tempo "inguardabile" di Insigne e compagni. Pessina grande protagonista con due gol, dell'ex Zapata la rete in avvio. Poi Lozano spera nella rimonta, ma Osimhen fallisce il due a due. Gattuso non si arrende: "Io a rischio? Devo provarci fino all'ultimo".

Juventus-Inter - Spazio agli strascichi di polemiche post-derby d'Italia in taglio alto: "Conte-Agnelli, referto bianco", si legge. Attesa per il giudice sportivo dopo gli insulti, ma l'arbitro non ha visto nulla. E proseguono le accuse reciproche.

Milan - "Milan, Gazidis esalta Ibra: 'L'eccezione alle regole'", titola invece il quotidiano di spalla. Il quotidiano anticipa in apertura alcune dichiarazioni dell'amministratore delegato rossonero: "L'unità di squadra è fondamentale, Pioli uomo profondo e intelligente".

Estero - "Carlo fa fuori Mou, Gomez batte Messi". In taglio basso c'è spazio anche per i risultati delle coppe oltre confine: Ancelotti elimina il Tottenham e vola ai quarti di FA Cup, Siviglia-Barça finisce due a zero.

Boateng - Sempre in taglio basso il quotidiano si occupa della tragedia che ha colpito il difensore del Bayern Jerome Boateng: "Dramma Boateng, morta l'ex fidanzata", si legge. La modella Kasia Lenhardt trovata senza vita in casa: il difensore tedesco lascia il Mondiale per Club.