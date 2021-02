L'apertura del Corriere dello Sport: "Qui si vede la Juve". Stasera la sfida al Porto

"Qui si vede la Juve": questo il titolo d'apertura che l'edizione odierna del Corriere dello Sport riserva ai bianconeri, impegnati questa sera contro il Porto nell'andata degli ottavi di Champions League. Pirlo ci crede: "Lotteremo fino in fondo, vorrei giocare anche io". Il tecnico perde Bonucci, ma recupera Dybala e Ramsey. E Agnelli smorza le polemiche: "Conte? Gesti d'affetto".

Lazio - "Terremoto Lazio", si legge invece in taglio alto. Club deferito: la Procura contesta a presidente e medici una serie di violazioni del protocollo Covid alla vigilia delle due partite di campionato contro Torino e Juventus. Serie A rivoluzionata in caso di k.o. a tavolino e penalizzazione, ma Lotito è sereno: "Club estraneo, piena fiducia nella giustizia".

Champions League - In taglio centrale c'è spazio per le due gare che si sono disputate ieri: "Mbappé oscura Messi", titola il quotidiano. Dominio del PSG a Barcellona: i francesi si impongono per quattro reti a uno contro Messi e compagni. Riscatto Liverpool, che vince due a zero a Lipsia.

Diritti tv - "Diritti tv, Sky rilancia: subito 505 milioni", si legge invece in taglio basso. La mossa della pay tv in una lettera ai presidenti: "Siamo pronti a pagare entro tre giorni". Lega spaccata, prevista per oggi l'assemblea.