L'apertura del Corriere dello Sport: "Ronaldo si smarca". Juve pronta a puntare su Dybala

"Ronaldo si smarca", titola stamani in apertura il Corriere dello Sport. L'asso portoghese torna in campo e gela la Juve: "Resto o vado via, sarà per il meglio". Oggi CR7 guiderà il Portogallo contro l'Ungheria, ma a tenere banco è il suo futuro. I bianconeri - si legge - sono pronti a puntare tutto su Paulo Dybala.

Schick - Spazio in taglio centrale all'incredibile prodezza dell'ex Roma nella vittoria della Repubblica Ceca contro la Scozia: "Schick come Diego", si legge. Gol da centrocampo per il classe '96, che con la sua doppietta ha trascinato alla vittoria la sua Nazionale nel debutto a Euro 2020.

Gravina - "Qui il torneo 2028", si legge invece di spalla. Il riferimento è alle parole del presidente federale Gravina, fautore della candidatura italiana per l'Europeo del 2028. Prosegue la marcia di avvicinamento degli azzurri alla sfida contro la Svizzera: "Mancini regista straordinario".

Euro 2020 - "La Spagna resta a secco, Mbappé sfida i tedeschi", titola in taglio basso il quotidiano, che presenta così le due gare in programma oggi. Di fianco trovano spazio anche le polemiche scoppiate in seguito alla decisione dell'UEFA di far riprendere il match tra Danimarca e Finlandia dopo il malore di Eriksen: "Obbligati a giocare? Scontro danesi-UEFA", si legge.