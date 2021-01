L'apertura del Corriere dello Sport su Juve-Napoli: "La resa dei conti"

"La resa dei conti", titola questa mattina il Corriere dello Sport: è il giorno della finale di Supercoppa tra Juventus e Napoli, che si affronteranno a Reggio Emilia alle 21. Finalmente la sfida tra le due storiche rivali, dopo lo 0-3 a tavolino e la sentenza che lo ha cancellato. Allarme difesa per i bianconeri, Mertens non al 100% negli azzurri. Pirlo la definisce "partita del riscatto", Gattuso non abbassa la guardia: "Loro in crisi? Non mi fido".

Roma - "Roma allo sbando, Fonseca in confusione", si legge invece in taglio alto. Lo Spezia passa in Coppa all'Olimpico dopo i tempi supplementari: finisce quattro a due. I giallorossi recuperano due gol, poi due espulsi e la resa. Il tecnico fa sei sostituzioni: avrebbe perso a tavolino.

Ibrahimovic e Gomez - Di spalla il quotidiano si concentra su due grandi nomi del nostro campionato: "Ibra l'immortale che va oltre i limiti" e "Papu l'infallibile che gira a vuoto", si legge. Lo svedese è una sentenza più oggi che da ventenne, mentre l'argentino non riesce a trovare una collocazione.