L'apertura del Corriere dello Sport sul Napoli: "Valanga azzurra"

Il Napoli ieri sera ha aperto la trentaseiesima giornata di Serie A contro l'Udinese, rifilando un netto 5 a 1 ai friulani. Il Corriere dello Sport oggi in edicola titola in prima pagina: "Valanga azzurra". Il Napoli scavalca l'Atalanta per una notte, avvicinandosi ulteriormente alla Champions League. Cinque reti con cinque marcatori diversi: Zielinski apre, poi Fabian Ruiz, Lozano, Di Lorenzo ed Insigne.

Juve, avanti a nervi tesi. Buffon: tolgo il distrurbo - Situazione sempre più complicata in casa Juventus, che oggi con il Sassuolo non avrà margine di errore: servono i tre punti per non dire addio alla prossima Champions. Malumori nello spogliatoio, con Cristiano Ronaldo sempre più isolato. E nel pomeriggio di ieri è arrivato anche l'addio di Gigi Buffon, che però non chiude la carriera: "Potrei anche giocare altrove".

"Non ci faremo espropriare la Salernitana" - Parole di Mezzaroma e Lotito che devono cedere il club neopromosso in Serie A, per evitare la multiproprietà, visto che Lotito possiede anche la Lazio. Un ingorgo regolamentare di cui non si hanno precedenti, e che difficilmente si risolverà a breve termine.