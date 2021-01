L'apertura del Corriere dello Sport sull'Inter: "Zhang può lasciare"

vedi letture

"Zhang può lasciare" scrive il Corriere dello Sport in apertura sull'Inter. Nuove voci sul futuro dell'Inter in ambienti finanziari: non solo la ricerca di altri soci. Mandato a Rothschild per la vendita: è uno degli scenari post-pandemia. Il blocco degli acquisti sul mercato di gennaio rientra nella linea di austerity decisa dalla proprietà cinese.

Fattore campo - "Senza pubblico si vince più fuori": spazzato via il fattore campo. Conquistati 192 punti in trasferta e 'solo' 183 in casa: non era mai successo in oltre 90 anni.

La carica - Nel taglio alto spazio alla Juventus. "CR7, che carica: 'Anno di svolta'". Un Capodanno in famiglia per Cristiano: "Dopo il 2020 è tempo di riprendersi". Contro l'Udinese farà coppia con Morata.

Il caso - "Osimhen stop: Covid e veleni" scrive il Corriere parlando del momento dell'attaccante nigeriano che dopo l'infortunio alla spalla viene fermato da Covid. E fa discutere la sua presenza senza mascherina in un affollato party in Nigeria.