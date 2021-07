L'apertura del Corriere dello Sport: sull'Italia del Mancio: "Vedo rosso"

"Vedo rosso" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Spazio ai temi della nostra Nazionale. Dalla Turchia alla Spagna: tutti avversari dello stesso colore per i nostri Azzurri. Ultimo test a Coverciano: Mancini con Emerson, il vice-Spinazzola, unica novità. Chiesa: "Che bello sfidare Morata". In mattinata la partenza per Londra. Parla Barella: "Io accanto a fenomeni". Sarà il tedesco Brych a dirigere il match di Wembley con la Spagna, precedenti amari con lui. Affinità sorprendenti: cosa unisce Mancini a Pozzo.

Colpo Roma - Poi c'è spazio anche per il calciomercato. "Roma, ecco Rui Patricio". Intesa raggiunta con il portiere, Wolverhampton pronto al sì. Spinazzola: oggi l'intervento. Mourinho: "Perdita terribile".