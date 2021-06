L'apertura del Corriere dello Sport: sulla Nazionale: "La pazza gioia"

"La pazza gioia" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi parlando del 3-0 con cui l'Italia ha battuto la Svizzera nel secondo match dei gironi di Euro 2020. Svizzera travolta come la Turchia, stesse modalità e stesso punteggio. Decisivo Manuel Locatelli. Doppietta per il centrocampista del Sassuolo, poi il tris firmato da Ciro Immobile. Chiellini ko. Mancini: "Dedicato alle persone che soffrono".

Il caso - "Ronaldo, una tempesta in due bottigliette di Coca Cola": a fondo pagina spazio alla vicenda Ronaldo-Coca Cola. Il tonfo in Borsa (persi 4 miliardi) solo una reazione emotiva al gesto del campione, poi il recupero. E Pogba lo imita.

L'addio - "Tra la Viola e Gattuso clamoroso divorzio": alta tensione tra Jorge Mendes, il procuratore di Rino, e il club per le scelte di mercato. Contratto firmato che però non verrà depositato: oggi la rescissione. Tutto da rifare per Commisso.